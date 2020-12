O jogo entre Everton e Manchester City, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês, que estava programado para acontecer nesta segunda-feira, no estádio Goodison Park, foi adiado por causa de um surto de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, na equipe visitante.

"Após uma reunião da Junta Diretiva da Premier League, o Everton foi informado de que o jogo com o Manchester City havia sido adiado por motivos médicos, devido a um aumento de casos de Covid-19 no elenco do Manchester City", divulgou o clube de Liverpool.