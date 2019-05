O técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, informou nesta sexta-feira que Luis Suárez "está trabalhando bem" após ter sido submetido a uma artroscopia no joelho direito no início do mês e que espera poder contar com o atacante na Copa América, que começará a ser disputada no dia 14 de junho, no Brasil.

"Suárez está colocando a sua vontade na reabilitação. Ele é muito profissional e já tem bons antecedentes em outros tipos de recuperação", explicou o treinador.