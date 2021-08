O técnico da seleção do Uruguai, Óscar Tabárez. EFE/Arquivo

O técnico da seleção do Uruguai, Óscar Tabárez, afirmou nesta segunda-feira que a decisão de retirar o atacante Edinson Cavani da convocação para os próximos três jogos da Celeste pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 foi uma estratégia, mas admitiu dificuldade na liberação do atleta de 34 anos.

O experiente treinador explicou em entrevista coletiva que, à quarentena que seria obrigado a cumprir e ao pouco tempo de jogo que teve na temporada 2021-2022 pelo Manchester United até agora - apenas 45 minutos em três jogos - faria com que o centroavante estivesse em piores condições para as partidas dos uruguaios em outubro.