A seleção brasileira sub-17 terá o meia Reinier, do Flamengo, e o atacante Talles Magno, do Vasco, como os grandes destaques na disputa da Copa do Mundo da categoria, em casa, a partir de 26 de outubro, conforme convocação anunciada nesta sexta-feira pelo técnico Guilherme Dalla Déa.

"Este é o Mundial do futuro. Vamos ver vários jogadores desta seleção representando a seleção olímpica de André Jardine e também a principal de Tite", disse Dalla Déa em entrevista coletiva no Rio de Janeiro depois de anunciar a lista de 23 jogadores.