O técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, assumiu o favoritismo da atual campeã europeia no grupo A das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, definido nesta segunda-feira em sorteio, no qual os adversários serão Sérvia, Irlanda, Luxemburgo e Azerbaijão.

"É evidente. Se nós não admitíssemos, o que faríamos? Temos que ficar em primeiro lugar. Se você quer ser um candidato a campeão mundial e se mostrar como tal, você tem que passar por esta fase", afirmou o treinador à emissora de televisão lusitana "Canal 11".