O técnico da Colômbia, Reinaldo Rueda, declarou nesta terça-feira que a Colômbia está pronta para fazer um grande jogo contra o Brasil nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do grupo B da Copa América.

"É um daqueles jogos que você tem que jogar com essa vontade de fazer história, e eu acho que tudo vai passar por isso", declarou Rueda em entrevista coletiva ao ser questionado sobre a dificuldade de enfrentar o anfitrião e atual campeão do torneio continental.