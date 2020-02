O técnico da Real Sociedad, Imanol Alguacil, garantiu nesta quarta-feira que gostaria de contar com atacante brasileiro Willian José, suposto alvo do Barcelona, até o fim da temporada, pelo menos.

"Ele está conosco e quer seguir conosco. Não sei até quando, mas entendo que até o fim desta temporada ele seguirá conosco", afirmou o comandante em entrevista coletiva.

Alguacil admitiu, contudo, que se o Barça acionar a cláusula e o jogador desejar se transferir, a Sociedad não terá como brigar pela permanência do atacante.

"Se depositarem os 70 milhões de euros (R$ 329,5 milhões), não há o que discutir", afirmou o comandante, em entrevista coletiva.

O clube catalão estaria avaliando a contratação de um substituto para o atacante francês Ousmane Dembélé, que sofreu grave lesão e não deverá mais atuar nesta temporada. O regulamento do Campeonato Espanhol autoriza a adição de um jogador no elenco, se for comprovada a necessidade de substituição por problemas físicos.

Além disso, o técnico da Sociedad admitiu que fica incomodado em debater o assunto sobre uma possível saída de Willian José, um dia antes do primeiro jogo com o Mirandés, no estádio Anoeta, pelas semifinais da Copa do Rei. EFE

rh/bg