O ex-tenista croata Goran Ivanisevic, técnico do sérvio Novak Djokovic, anunciou nesta sexta-feira que deu positivo em teste para o novo coronavírus, aumentando para dez os casos relacionados à disputa do torneio de exibição Adria Tour, organizado pelo atual número 1 do mundo.

"Lamentavelmente, depois de dois testes negativos nos últimos dez dias, acabo de saber os resultados do terceiro, de hoje, e é positivo", divulgou o campeão de Wimbledon, em 2001, através de seu perfil no Instagram.