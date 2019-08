Neymar não jogará neste domingo contra o Toulouse, pela terceira rodada do Campeonato Francês, e não voltará a campo com a camisa do Paris Saint-Germain enquanto não esclarecer seu futuro, afirmou o técnico do clube, Thomas Tuchel.

Na entrevista coletiva de véspera da partida, Tuchel disse que o brasileiro "está cada vez mais em forma", mas "a posição do clube é de que se a situação não for clara, ele não poderá jogar"