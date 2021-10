O técnico do Aston Villa, Dean Smith, confirmou nesta sexta-feira que a Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, e o governo do Reino Unido discutem um acordo que permita a viagem de jogadores de clubes da competição para os jogos de seleção, sem a necessidade de uma quarentena no retorno.

No início de setembro, as equipes se recusaram a ceder integrantes dos elencos aos países sul-americanos que integram a lista vermelha, de acordo com risco de contágio da covid-19, elaborada pelas autoridades britânicas, devido aos dez dias de isolamento obrigatório a ser cumprido no retorno.