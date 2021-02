O técnico do Bayern de Munique, Hansi Flick, rechaçou nesta quarta-feira a ideia de que esteja esperando por uma vitória fácil na final do Mundial de Clubes contra o Tigres, do México, marcada para esta quinta em Al Rayyan, no Catar.

"Eu vi a semifinal (em que o Tigres venceu o Palmeiras por 1 a 0) e fiquei impressionado com a forma como eles jogaram. Eles têm muita intensidade e muita qualidade de ataque pelos lados. Eles vão exigir tudo de nós, vai ser um jogo difícil", advertiu Flick em entrevista coletiva no Education City Stadium, palco da decisão de amanhã.