O alemão Hansi Flick, técnico do Bayern de Munique. EFE/Arquivo

O alemão Hansi Flick, técnico do Bayern de Munique, foi colocado em uma situação delicada nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva, ao ser perguntado sobre o camisa 9 da equipe que comanda, o polonês Robert Lewandowski, e o argentino Lionel Messi, astro do Barcelona.

"Não se pode comparar Lewandowski e Messi", garantiu o treinador, um dia antes do duelo entre as duas equipes, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, que acontecerá no estádio da Luz, em Lisboa.