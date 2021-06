O técnico do Chile, Martin Lasarte, comemorou nesta quarta-feira o emotivo abraço entre o goleiro Claudio Bravo e o meia Arturo Vidal, com o qual os dois jogadores encerraram anos de afastamento, e disse que a união dentro do elenco ajudará a seleção a conquistar bons resultados.

"Qualquer líder quer que o grupo esteja fechado, unido, que o grupo esteja acima do indivíduo, que particularmente uma situação pessoal possa ser suavizada e minimizada de acordo com os objetivos", declarou o treinador uruguaio em entrevista coletiva no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, onde 'La Roja' enfrentará o Paraguai nesta quinta.