A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) nomeou nesta segunda-feira Leonardo González como técnico interino da 'Vinotinto' para as partidas contra Argentina, Peru e Paraguai, no mês que vem, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"Foi decidido nomear Leonardo González Antequera, um treinador com experiência comprovada no futebol nacional e com um passado como jogador da Vinotinto, como treinador nacional interino", anunciou a FVF.