O técnico do Lyon, Rudi Garcí, durante a partida contra o Bayern em Lisboa. EFE/Miguel A. Lopes/POOL

Após a derrota desta quarta-feira para o Bayern de Munique por 3 a 0 em Lisboa, pelas semifinais da Liga dos Campeões, o técnico do Lyon, Rudi García, afirmou que sua equipe poderia ter saído em vantagem no placar e apontou a atuação do meia adversário Serge Gnabry como determinante para o resultado.

"Deveríamos ter aberto o placar, mas eles o fizeram graças à qualidade individual de Gnabry. Fomos para o intervalo com um sentimento de injustiça, mas depois abaixamos a guarda", analisou o treinador francês.