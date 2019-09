O técnico alemão Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, garantiu nesta sexta-feira que o atacante Neymar será relacionado para o jogo contra o Strasbourg, que acontecerá amanhã, no estádio Parc des Princes, pela quinta rodada do Campeonato Francês.

"Estamos sem alguns atacantes, como Edi (Cavani) e Kylian (Mbappé), então é necessário que ele volte. É um jogador do Paris Saint-Germain, está à nossa disposição. Treinou bem e está pronto para jogar", garantiu o comandante, em entrevista coletiva.