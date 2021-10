O Barcelona anunciou nesta quinta-feira que o espanhol Sergi Barjuan, ex-lateral-esquerdo clube e técnico da equipe B, Sergi Barjuan, assumirá o comando interino do time principal, após a demissão do holandês Ronald Koeman.

De acordo com comunicado emitido hoje, Barjuan dará primeiro treino ainda hoje, às 17h locais (12h de Brasília), no CT do Barça. No sábado, ele estará a frente da equipe no duelo com o Alavés, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol.