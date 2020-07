O italiano Adolfo Sormani, técnico do Partizani Tirana, que disputa a primeira divisão do Campeonato Albanês, foi demitido nesta segunda-feira, após se recusar a comandar os jogadores do time, por medo de contrair a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Além do treinador, também foram dispensados dois integrantes da comissão técnica, Giovanni Mazzella e Gabriele Faccia, ambos também italianos.