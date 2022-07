O técnico do PSG, Christophe Galtier. EFE/KIMIMASA MAYAMA

O novo técnico do Paris Saint-Germain, o francês Christophe Galtier, e a direção esportiva impuseram um modelo de disciplina muito mais exigente no vestiário, com uma ética de trabalho mais presente e a obrigatoriedade de melhorar a convivência.

Galtier e o diretor esportivo do clube, o portugués Luis Campos, buscam criar um autêntico espírito de equipe e diminuir o individualismo de algumas estrelas, segundo informam nesta quinta-feira os jornais "L'Equipe" e "Le Parisien".