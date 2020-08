O técnico Hansi Flick do Bayern de Munique durante a partida contra o Lyon nesta quarta-feira. EFE/Franck Fife/POOL

O técnico Hansi Flick enalteceu a atuação do Bayern de Munique na vitória sobre o Lyon por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Lisboa, pelas semifinais da Liga dos Campeões, e reconheceu que a equipe teve sorte de não ter saído atrás no placar no estádio José Alvalade.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, o Lyon tinha mostrado um bom rendimento contra o Manchester City e a Juventus. É um bom time, que defende bem e que é muito agressivo", comentou o treinador alemão à emissora "Sky".