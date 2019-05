O francês Rudi Garcia anunciou nesta quarta-feira que não seguirá exercendo a função de técnico do Olympique de Marselha, após três anos de trabalho, em que não conseguiu classificação à Liga dos Campeões.

A notícia foi dada pelo próprio comandante, que concedeu entrevista coletiva ao lado do presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud. O dirigente garantiu que aceitará o pedido de demissão do profissional que tem contrato até meados de 2021.