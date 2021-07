Frustrado com a eliminação nas semifinais da Eurocopa, o técnico da Dinamarca, Kasper Hjulmand, reclamou bastante do pênalti marcado a favor da Inglaterra nesta quarta-feira, que definiu a vitória da seleção anfitriã por 2 a 1 na prorrogação no estádio Wembley, em Londres.

"É uma decepção e é difícil falar sobre isso. Talvez seja necessário passar alguns dias. Estivemos tão perto... Foi um pênalti que não deveria ter sido marcado, e isso chateia. É muito duro. Perder desta maneira é decepcionante, porque estes garotos lutaram muito. É amargo, mas precisamos digerir", lamentou o treinador dinamarquês.