O técnico da seleção do Chile, o colombiano Reinaldo Rueda. EFE/Arquivo

O técnico da seleção do Chile, o colombiano Reinaldo Rueda, e a Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) chegaram a um acordo nesta quarta-feira para redução salarial do colombiano devido à suspensão temporária das atividades em todo o mundo durante a pandemia do novo coronavírus.

O acerto foi anunciado pela ANFP em um comunicado em que não foi especificado o valor ou as pessoas que serão afetadas pela redução salarial. "Houve um ajuste na remuneração dos órgãos técnicos das seleções nacionais", anunciou a federação.

De acordo com o jornal chileno "EMOL", Rueda aceitou ter o salário cortado pela metade. A quantia só voltará a ser paga quando terminar a crise, que já deixou 5.546 infectados e 48 mortos no Chile até o momento.

A publicação afirma ainda que uma condição imposta pelo treinador de 'La Roja' é que a redução do restante da comissão técnica seja menor. Ao todo, o colombiano e sua equipe de trabalho recebem US$ 3,5 milhões por ano.