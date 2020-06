O sérvio Victor Troicki e a esposa, que está grávida, se juntaram à lista de pessoas que participaram do Adria Tour, torneio de exibição organizado pelo líder do ranking mundial, Novak Djokovic, e foram infectados pelo novo coronavírus.

Com Troicki, há cinco confirmações de contágio entre tenistas e técnicos que estiveram no evento. Antes, havia sido divulgado que o croata Borna Coric, o búlgaro Grigor Dimitrove o seu treinador, Kristijan Groh, e um dos integrantes do estafe de Djokovic Marko Paniki foram contaminados.