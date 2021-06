O atacante Carlos Tévez se despediu do Boca Juniors nesta sexta-feira durante uma entrevista coletiva. EFE/Javier Garcia Martino/BOCA JUNIORS

O atacante Carlos Tévez se despediu do Boca Juniors nesta sexta-feira e disse estar de saída por não conseguir entregar o que a equipe do técnico Miguel Ángel Russo precisa, apesar de ter marcado quatro gols em 17 partidas neste ano.

"Eu pensava que este momento nunca chegaria. Aqui estou para lhes dizer que não vou continuar no clube. Não é uma despedida, sempre digo, mas um 'até breve'. Sempre estarei aqui para os torcedores, para o povo 'Xeneize'. Não como um jogador, mas como o Carlitos do povo. Estou feliz com esta decisão porque não tenho mais nada a dar, como jogador dei tudo", declarou 'El Apache' em uma coletiva de imprensa.