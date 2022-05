O meia espanhol Thiago Alcântara, filho do tetracampeão mundial Mazinho, não treinou nesta quarta-feira com os companheiros do Liverpool, faltando três dias para a final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

O jogador apresentou problema muscular no último domingo, durante partida com o Wolverhampton, pela última rodada do Campeonato Inglês, e precisou ser substituído.