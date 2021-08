Campeão no salto com vara no Rio de Janeiro, em 2016, o brasileiro Thiago Braz conquistou nesta terça-feira a medalha de bronze, nos Jogos de Tóquio, e manteve o recorde olímpico da modalidade em uma edição à qual chegou sem favoritismo.

O ouro ficou com o fenômeno Armand Duplantis, de 21 anos, que competiu como grande favorito após saltar 6m14 em 2020, o recorde mundial em pista ao ar livre. O sueco, que tinha 6m10 como melhor marca neste ano, passou de primeira pelo sarrafo em suas cinco tentativas até garantir o ouro, dispensando as marcas de 5m70 e 5m87.