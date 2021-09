O atacante brasileiro Thiago Galhardo, recém-contratado pelo Celta de Vigo, saiu em defesa nesta sexta-feira do compatriota Vinicius Júnior, do Real Madrid, que considera ser um jogador excessivamente criticado no país natal.

"É muito jovem ainda, mas tem um talento incrível. Os dribles, a explosão e a força que ele tem são assombrosos. No Brasil, o criticam mais do que o apoiam. Mas, ninguém chega ao Real Madrid e joga tantas partidas por nada. Penso que as pessoas deveriam ver aonde ele chegou, antes de criticá-lo", disse o ex-Internacional.