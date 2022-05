O meia Thiago Alcantara, do Liverpool, durante a partida contra o Villarreal nesta terça-feira. EFE/Biel Alino

O meia espanhol Thiago Alcântara, do Liverpool, pode igualar a marca do holandês Clarence Seedorf e se tornar o segundo jogador a vencer a Liga dos Campeões da Europa por três equipes diferentes.

Thiago avançou na terça-feira para a final da Liga dos Campeões 2021/22 com os Reds após a vitória, de virada, por 3 a 2 sobre o Villarreal, na Espanha. No jogo de ida, há uma semana, o apoiador foi considerado o melhor em campo no triunfo dos ingleses por 2 a 0.