O zagueiro Thiago Silva se antecipou e chegou na Granja Comary ainda na manhã desta segunda-feira, horas antes do esperado, para se apresentar ao técnico Tite, que comanda a preparação da seleção brasileira para a disputa da Copa América.

O defensor do Paris Saint-Germain era aguardado para chegar amanhã, já que os jogadores que estão na Granja Comary receberam folga hoje, a última antes do amistoso com o Catar, que acontecerá no proximo dia 5, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.