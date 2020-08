O Chelsea anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro brasileiro Thiago Silva, de 35 anos, que no último domingo se despediu do Paris Saint-Germain após oito temporadas com o vice da Liga dos Campeões da Europa.

O defensor, que assinou por uma temporada com opção de renovação para mais uma, é a sexta contratação do time londrino para a próxima temporada, depois de Timo Werner, Hakim Ziyech, Xavier Mbuyamba, Ben Chilwell e Malang Sarr.