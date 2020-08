O austríaco Dominic Thiem, terceiro colocado do ranking mundial e segundo cabeça de chave, foi eliminado do Masters 1000 de Cincinnati logo na estreia nesta segunda-feira, com uma dura derrota para o sérvio Filipe Krajinovic, enquanto Novak Djokovic, também da Sérvia, e o britânico Andy Murray passaram de fase.

Atual vice-campeão do Aberto da Austrália, Thiem perdeu para o número 32 do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em apenas uma hora e um minuto de partida no complexo de Flushing Meadows, em Nova York, casa do US Open, que neste ano também sedia o Masters 1000 devido à pandemia do novo coronavírus.