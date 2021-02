O Tigres, do México, venceu nesta quinta-feira o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 2 a 1, de virada, e garantiu classificação para enfrentar o Palmeiras nas semifinais do Campeonato Mundial de Clubes, que está sendo disputado no Catar.

O grande nome da partida, disputada no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, foi o atacante francês André-Pierre Gignac, que marcou os dois gols dos detentores do título da Liga dos Campeões da Concacaf. O zagueiro Kim Kee-Hee balançou a rede para o representante asiático da competição.