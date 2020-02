Assunção, 5 fev (EFE)-. O Corinthians não foi capaz de segurar a pressão do Guaraní nos primeiros minutos do jogo disputado nesta quarta-feira, no Paraguai, e perdeu por 1 a 0, saindo em desvantagem na disputa por uma vaga na terceira fase preliminar da Taça Libertadores.

Fazendo valer a condição de mandante, os donos da casa impuseram um ritmo alucinante depois do apito inicial no estádio La Nueva Olla e fizeram o único gol do jogo aos 7 minutos, quando Iván Ramírez cruzou na área para Morel completar para o fundo da rede.

O lance gerou muita reclamação entre os brasileiros, que alegaram que Boselli sofreu falta no início da jogada. Outro ponto questionado era um possível impedimento de Morel, mas as imagens mostraram que o jogador estava na mesma linha na hora do passe.

Antes do gol, o Guaraní havia acertado uma bola na trave com Redes, que driblou Sidcley e fuzilou. A finalização desviou no próprio defensor e quase enganou o goleiro Cássio.

Aos poucos, o Corinthians foi se recuperando no jogo e equilibrando as ações. O empate poderia ter saído no primeiro tempo com Boselli, aos 37 minutos. Depois de bola lançada na área, o artilheiro bateu de direita, mas carimbou a trave do adversário.

No segundo tempo, o Timão foi melhor que o adversário, porém também pecou na hora de decidir. Em uma das melhores chances criadas, aos 22 minutos, Fágner cruzou, Boselli armou para cabecear, mas Romaña conseguiu ganhar do atacante no alto e afastar o perigo.

Já perto do fim, aos 39, Camacho tocou para Madson dentro da área. O atacante, que havia entrado no lugar de Janderson, chegou livre e bateu cruzado. O goleiro Servio fez boa defesa.

Cinco minutos depois, aos 44, Lucas Piton cruzou da esquerda, a bola desviou na marcação e quase encobriu o arqueiro do Guaraní, que conseguiu se recuperar no lance e dar um tapa para evitar o gol.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, na Arena Corinthians, em São Paulo. Um placar igual ao do Paraguai leva a disputa para os pênaltis, sem prorrogação.

Uma vitória por dois ou mais gols de diferença coloca o Timão na próxima fase. O adversário sai do duelo entre Cerro Largo, do Uruguai, e Palestino, do Chile, que empataram hoje por 1 a 1.