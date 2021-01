O modesto Ibiza, que disputa a terceira divisão do Campeonato Espanhol, protagonizou uma grande surpresa na segunda fase da Copa do Rei nesta terça-feira, ao golear, por 5 a 2, e eliminar o Celta de Vigo, treinado por Eduardo Coudet.

Jogando fora de casa e com vários reservas em campo nas Ilhas Baleares, o Celta viu a eliminação ser praticamente definida no primeiro tempo. A equipe visitante voltou ao vestiário com um placar adverso de 3 a 0, com dois gols de Sergio Castel e outro por Javi Pérez.