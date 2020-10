O presidente do Genoa, Enrico Preziosi, pediu nesta quarta-feira que o jogo com o Torino, marcado para o próximo sábado, pela terceira rodada do Campeonato Italiano, seja adiado, após serem detectados 14 resultados positivos para o novo coronavírus no clube da cidade de Gênova.

"Nessas condições, a partida não pode ser disputada. Além do número de jogadores infectados, nem sequer podemos treinar", disse o dirigente, em entrevista publicada hoje pelo jornal esportivo "La Gazzetta dello Sport".