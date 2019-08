O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a convocação de 23 jogadores para os amistosos que serão realizados nos Estados Unidos contra a Colômbia, no dia 6 de setembro, e o Peru, quatro dias depois, e incluiu algumas novidades, como o zagueiro Samir, o lateral-esquerdo Jorge e o atacante Bruno Henrique.

Entre esses jogadores, apenas Jorge, atualmente no Santos, já havia sido chamado por Tite. Ele atuou no amistoso contra a Colômbia em janeiro de 2017, quando ainda defendia o Flamengo, e ficou no banco nas partidas contra Bolívia e Chile, no mesmo ano, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.