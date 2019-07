O técnico da seleção brasileira, Tite, foi um dos indicados ao prêmio The Best, entregue pela Fifa para os melhores treinador do ano de equipes masculinas, em disputa que também conta com o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool, o espanhol Josep Guardiola, do Manchester City, entre outros.

Esta é a segunda vez que o comandante dos pentacampeões mundiais é incluído no seleto grupo de dez profissionais, repetindo o que aconteceu em 2017. No ano passado, depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, o gaúcho de Caxias do Sul não teve o nome incluído na votação popular.