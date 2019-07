Tite afirmou neste sábado que tem contrato como técnico da seleção brasileira até o final da Copa do Mundo de Catar de 2022 ao ser perguntado sobre as versões sobre seu suposto desejo de renunciar após o fim da Copa América.

"2022 é o contrato, após a Copa do Mundo. É o contrato que Tite manteve com a CBF", afirmou no Maracanã a um dia da final da Copa América contra o Peru.