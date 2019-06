Depois de passar os últimos dias testando diferentes formações para o time que enfrentará o Catar em amistoso na próxima terça-feira, o técnico Tite treinou a seleção brasileira neste domingo com um ataque formado por Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus.

A imprensa presente no centro de treinamento da Granja Comary, em Teresópolis (RJ), só teve acesso às atividades por 20 minutos e saiu antes do treino tático, mas o tempo foi suficiente para ver quais jogadores receberam os coletes de titulares do treinador.