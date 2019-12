O técnico da seleção brasileira, Tite, previu nesta terça-feira que as Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022, no Catar, serão bastante equilibradas e que a equipe pentacampeã não terá facilidade para manter a hegemonia como única a ter participado de todos os Mundiais.

"A seleção não se sente favorita, se sente pressionada a ter um grande desempenho. (A Eliminatória) Não é só o Brasil e a Argentina. É a Colômbia, é o Peru, que chegou à final da Copa América, é o Chile e o Uruguai, que têm uma tradição, é a Venezuela que surpreende", declarou Tite na zona mista após o sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. "O grau de dificuldade tem sido bastante alto nas Eliminatórias", completou.

O Brasil estreará no torneio de classificação para a Copa contra a Bolívia, em casa, provavelmente no dia 27 de março. Depois disso, provavelmente em 31 desse mês, visitará a seleção peruana, em reedição da final da última Copa América. "Começar em casa era meu objetivo, e fui atendido", disse o treinador.

Além das Eliminatórias, a seleção terá uma nova Copa América para disputar em 2020, desta vez na Argentina e na Colômbia, além da possibilidade de estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em busca do bi. Tite disse que está em conversas com seu comitê técnico e a CBF para planejar o ano e não desagradar aos clubes, já que mais uma vez haverá conflitos entre rodadas de competições nacionais e as datas Fifa.

"Em alguns momentos, dentro de amistosos, pode ser aberto um precedente de privilegiar os clubes de alguma forma. Mas nos momentos decisivos, não. Aí a prioridade é a seleção", destacou. EFE

cms/dr