A presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto. EFE/Rodrigo Reyes Marin/POOL

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 reconheceu nesta sexta-feira que não é possível impedir completamente a disseminação do coronavírus durante as competições, mas confia em suas medidas para minimizar o impacto.

"Tóquio 2020 fará todo o possível, mas mesmo assim, com a movimentação de pessoas, a propagação da infecção não pode ser completamente evitada", disse a presidente do comitê, Seiko Hashimoto, em entrevista coletiva realizada hoje, durante a qual garantiu que irão monitorar a situação volátil da pandemia "para tomar as decisões certas".