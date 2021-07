Entre os 205 países que participarão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 71 nunca obtiveram uma medalha sequer no evento poliesportivo.

Em 2016, na edição sediada pelo Rio de Janeiro, três foram as nações que tiveram atletas no pódio pela primeira vez: Fiji, no rúgbi, Kosovo, no judô, e Jordânia, no taekwondo.