Beisebol, softbol, surfe, skate, escalada, basquete 3x3... Como se o domínio dos Estados Unidos no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos já não fosse inquestionável, o novo programa esportivo que estreará nem Tóquio parece ter sido feito sob demanda para o gigante esportivo mundial.

Como fizeram em 2016, no Rio de Janeiro, em relação à Grã-Bretanha, os EUA têm chance de obter uma ampla diferença sobre a delegação que ficar em segundo lugar no quadro final de medalhas - naquela edição, ganharam 47 ouros, contra 26 dos britânicos. No total de medalhas, a vantagem foi ainda maior: 121 a 67.