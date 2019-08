Um torcedor do Schalke 04 entrou com ação penal contra integrantes da equipe de arbitragem da partida entre o clube de Gelsenkirchen e o Bayern de Munique, disputado no último sábado, pelo Campeonato Alemão, segundo veiculou hoje a imprensa local.

O fã dos Azuis Reais, que não teve a identidade divulgada, apresentou queixa contra Marco Fritz, árbitro principal do jogo, e Bastian Dankert, responsável pelo VAR, por causa de dois lances, em que alega não ter sido marcado pênalti para os donos da casa.