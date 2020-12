Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do Sport Recife, foi anunciado nesta quinta-feira vencedor do prêmio The Best, da Fifa, na categoria destinada aos fãs de futebol mais destacados do ano.

O pernambucano, que mora na cidade de Pombos, a 64 quilômetros do Recife, como não tem dinheiro para pagar condução até o estádio da Ilha do Retiro, faz o trajeto todo a pé, levando um total de 12 horas.