A Visa vai disponibilizar mais de 800 pontos de pagamento com tecnologia contactless (pagamento sem contato) no estádio onde neste domingo será disputado o Super Bowl 54, em Miami, para que os torcedores, muitos deles da América Latina, possam fazer compras no menor tempo e com a maior segurança.

Mais de 65 mil pessoas irão à grande decisão do título da NFL, que neste ano ficará ou com o Kansas City Chiefs ou com o San Francisco 49ers, que vão duelar no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, a 32 quilômetros ao norte de Miami, e milhões de pessoas em todo o mundo assistirão à partida pela televisão.

Saquon Barkley, jogador do New York Giants, uma das nove equipes da NFL patrocinadas pela Visa, que também patrocina a própria NFL, mostrou nesta quinta-feira as vantagens de utilizar cartões pré-pagos e outros dispositivos como anéis, relógios e pulseiras equipados com tecnologia contactless.

Cercado por jornalistas e fãs de futebol americano, Barkley falou sobre a experiência de pagar com dispositivos da Visa em um famoso restaurante de hambúrgueres de Miami Beach, onde foi encorajado a preparar alguns sanduíches diante das câmeras antes de entrar em um ônibus público cuja passagem ele pagou com um cartão Visa pré-pago.

A vice-presidente de patrocínio da Visa, Miren Vicente, ressaltou à Agência Efe que o Super Bowl significa muito para uma empresa que patrocina grandes eventos esportivos, incluindo as Olimpíadas e a Copa do Mundo.

É uma celebração do fim da temporada da NFL e mostra o compromisso da empresa com "nossas equipes, fãs, clientes e parceiros de negócios", disse ela.

Vicente, de origem venezuelana e espanhola, também destacou que "há uma tendência crescente de assistir ao Super Bowl e ao futebol americano na América Latina" e a Visa quis estender os benefícios de seu patrocínio a esses países através de promoções entre aqueles que utilizam os meios de pagamento da marca.

Neste Super Bowl 54 foram feitas promoções em mais de 12 países latino-americanos e 150 consumidores ganharam a oportunidade de assistir ao jogo no estádio e experimentar tudo o que envolve a final da NFL, incluindo pagamentos com tecnologia avançada que permite "não perder o melhor jogo", explicou.

Não só leva muito menos tempo para pagar, como é totalmente seguro, acrescentou.

Saquon Barkley adora jóias e hoje estava usando um colar, brincos com o número 26 - o número de sua camisa - e anéis, mas ele usa tecnologia sem contato e cartões de aeroporto o máximo para pagar, afirmou.

"Adoro trabalhar com a Visa, porque o foco dominante é em retribuir. Há tantas coisas para fazer e eu quero fazer para retribuir às comunidades locais e especialmente às mulheres que possuem negócios", disse Barkley, que citou sua mãe, filha e irmã como exemplos.

"Gosto que elas tenham a ideia de que você pode fazer o que quiser, desde que você coloque a sua mente nisso", destacou.

"A vida, o mundo, está se movendo para formas mais fáceis e rápidas em tudo, e a Visa está fazendo isso com cartões e dispositivos sem contato", acrescentou ele.

A previsão do atleta para este Super Bowl é que o San Francisco 49ers vai ganhar "num jogo muito disputado".

Os 49ers são uma das nove equipes da NFL patrocinadas pela Visa, que, além de estar presente com sua tecnologia de pagamento no Hard Rock Stadium, tem um espaço importante no Miami Beach Convention Center, onde é realizada a "NFL Experience".

A Visa é a empresa "favorita" de pagamento na loja da NFL nesse centro de convenções, onde os fãs podem comprar todos os tipos de lembranças do Super Bowl e da liga. EFE

ar/gbf/rj

(fotos) (vídeo)