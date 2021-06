O Cerro Porteño recorreu aos seus torcedores para cuidar do transporte de mulheres grávidas de suas casas para os centros de vacinação contra o coronavírus a serem criados pelo Ministério da Saúde neste sábado, no chamado "Dia E", destinado exclusivamente à imunização de gestantes.

A iniciativa do clube da primeira divisão do Paraguai, adversário do Fluminense nas oitavas de final da Taça Libertadores, tem a aprovação das autoridades sanitárias, que esperam que as ações sejam replicadas entre outros voluntários.