Proibida de deixar Turim devido a um surto com nove casos de coronavírus, a delegação do Torino não viajou para Roma para enfrentar a Lazio nesta segunda-feira, pelo Campeonato Italiano, o que representa inicialmente para o 'Toro' uma derrota por 3 a 0 e a perda de um ponto como penalização.

O veto à viagem do time do técnico Davide Nicola foi emitido ontem pela Tesouraria Local de Saúde competente, que considerou arriscado demais para permitir o deslocamento de um grupo no qual foram detectados nos últimos dias vários casos de infecção, alguns deles com a variante inglesa do coronavírus.