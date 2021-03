O Tottenham deu adeus à Liga Europa nas oitavas de final nesta quinta-feira com uma derrota para o Dínamo de Zagreb na prorrogação no estádio Maksimir, na capital da Croácia, enquanto o Arsenal perdeu para o Olympiacos por 1 a 0 no Emirates Stadium, mas mesmo assim se classificou para as quartas.

Os 'Spurs', que hoje tiveram Lucas Moura entre os titulares e Carlos Vinícius entrando no decorrer do confronto em Zagreb, tinha conquistado uma boa vantagem na ida, em Londres, onde haviam vencido por 2 a 0.